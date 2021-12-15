Нарышкин рассказал о сотрудничестве с разведслужбами Китая и Индии

10:10
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Служба внешней разведки (СВР) РФ имеет наиболее тесные отношения с разведслужбами стран СНГ и ШОС, однако сотрудничество с коллегами из Китая и Индии представляет для России особую ценность. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
Он пояснил, что СВР совместно с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС вырабатывает общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению различных региональных конфликтов, таких как афганский.
Также, по его словам, приносит плоды и сотрудничество с разведслужбами арабских стран, которые оказывают СВР огромную помощь в борьбе с терроризмом.
Ранее Нарышкин заявил, что "российского вторжения" на Украину не будет. По словам директора СВР, утверждения о подготовке подобной атаки являются пропагандистской акцией Госдепа США. Также он отметил, что ложь множится за счет распространения среди союзников Вашингтона и представителей СМИ.
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