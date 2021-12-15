Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03:01

На Украине пообещали уничтожить венгерскую армию силами одной бригады

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Украина способна уничтожить венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады. Об этом заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "4 канала".

"Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье – Прим. ред.) границы", – подчеркнул спикер.

Жебривский выразил уверенность, что власти Венгрии знают о силе Украины, сосредоточенной в Закарпатском регионе.

"Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными", – заключил он.

Ранее экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади. Военный отметил, что не признает патриотов, которые только говорят о войне и "прыгают с флагами".

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать