На Украине пообещали уничтожить венгерскую армию силами одной бригады

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Украина способна уничтожить венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады. Об этом заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "4 канала".

"Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье – Прим. ред.) границы", – подчеркнул спикер.

Жебривский выразил уверенность, что власти Венгрии знают о силе Украины, сосредоточенной в Закарпатском регионе.

"Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными", – заключил он.

Ранее экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади. Военный отметил, что не признает патриотов, которые только говорят о войне и "прыгают с флагами".