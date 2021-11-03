Политолог прокомментировал слова генерала ВСУ о "кровавой бане" для России в случае войны

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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который заявил, что в случае войны Украина устроит России "кровавую баню".

"Теперь в его штабной мысли украинская армия представляется высокотехнологичной военной машиной, способной перемолоть любую армию нашей планеты", – цитирует Бальбека RT.

По его словам, Романенко знает, что Россия не планирует вторжения, а Украина не может тягаться с российской армией. Он также добавил, что генерал прекрасно понимает, что никакого российского вторжения не планируется.

Ранее Романенко заявил, что в случае войны между Украиной и РФ захватом территорий дело не закончится. Он также добавил, что РФ якобы перебрасывает войска к границе на протяжении последних недель.

