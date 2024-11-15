15 ноября, 17:02Политика
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами – партнерами БРИКС
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами – партнерами БРИКС, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС, передает ТАСС.
По его словам, саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи.
Он добавил, что на саммите был заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. По словам Владимира Путина, новые участники увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.
В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой зафиксированы итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планировалось распространить в ООН.
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