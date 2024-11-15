Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел

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Губернатор штата Северная Дакота Даг Бургум стал кандидатом на пост министра внутренних дел Соединенных Штатов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В ходе своего выступления во флоридском поместье Мар-а-Лаго Трамп заверил, что Бургум станет фантастическим руководителем.

В США в функции главы МВД входит управление такими вопросами, как землепользование, геологическая разведка местности и национальные парки.

Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди – младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Республиканец заверил, что под начальством Кеннеди-младшего ведомство вернет традиции золотого стандарта научных исследований и положит конец эпидемии хронических заболеваний в Америке.

Между тем некоторые СМИ предполагают, что подобный выбор Трампа вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, так как Кеннеди-младший уже несколько лет пропагандирует опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.