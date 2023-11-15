МИД РФ предостерег Пашиняна от попытки "усидеть на двух стульях"

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Россия считает, что отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, а также отправка его стране западного вооружения и "дружба" Еревана с Киевом являются "звеньями одной цепи". Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом, по ее словам, попытка Пашиняна "усидеть на двух стульях" не доведет до добра. Дипломат подчеркнула, что "цепь" из таких событий может закончиться "порабощением" Армении.

"Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой Запад теперь вцепился в Армению", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Также Захарова затронула ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС), объяснив такое решение политическими мотивами.

"Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц", – заключила она.

Ранее стало известно, что армянский премьер не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

Между тем он добавил, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.

МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией