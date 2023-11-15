Армия Израиля уведомила медперсонал больницы в Газе о намерении взять ее штурмом – СМИ

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Армия Израиля официально уведомила медперсонал крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса "Аш-Шифа" о намерении в ближайшие минуты взять его штурмом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что израильские военные вплотную подошли к комплексу.

"Израильская армия официально уведомила медицинский персонал о своем намерении в ближайшие минуты штурмовать комплекс "Аш-Шифа", – указано в материале.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что разведка США имеет информацию о том, что палестинское движение ХАМАС использует в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику аш-Шифа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

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