В Белом доме заявили, что боевики ХАМАС используют больницы для укрытия

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ХАМАС использует больницы в секторе Газа для того, чтобы осуществлять вылазки и содержать там заложников. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

"У нас имеется информация о том, что ХАМАС и "Исламский джихад" используют некоторые больницы в секторе Газа, в том числе "Аш-Шифа", а также туннели под ними, чтобы скрывать и поддерживать свои военные операции", – уточнил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Также сообщалось, что из-за отсутствия топлива может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Уточнялось, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.

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