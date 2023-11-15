Еврокомиссар призвала Венгрию перестать закупать российские энергоносители

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию перестать покупать российские энергоносители. Об этом сообщает издание Politico.

Симсон заявила, что Венгрии необходимо активизировать усилия для прекращения закупок энергоносителей из России. По ее мнению, это делает страну более зависимой от РФ.

"Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, она предоставляет России право манипулировать ее рынком", – считает еврокомиссар.

Она также заявила, что "продолжать эту зависимость" не в интересах Венгрии. Кроме того, еврокомиссар выразила сожаление, что Венгрия продолжила строить АЭС "Пакш-2" с поддержкой России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевские власти не отменят дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.

До этого Сийярто сообщил, что Венгрия расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранении.

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