В ЛНР опровергли использование Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе

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Заявления Киева о применении в Донбассе беспилотников Bayraktar связаны с политикой, а не войной. Об этом заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. По его мнению, Киев демонстративно игнорирует общепринятые нормы, в частности меры по усилению режима прекращения огня.

"Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика", – приводит его слова РИА Новости.

В конце октября в генеральном штабе ВСУ сообщили о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны вооруженных сил, а БПЛ и другое оружие в стране необходимо именно для защиты. По его словам, украинская армия защищает свою землю, когда чувствует, что это необходимо.