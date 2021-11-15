Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

04:56

Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса по вступлению в альянс Украины

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов Североатлантического Альянса нет единого мнения относительно вступления в него Украины.

"Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО также заявил, что выразил поддержку целостности и суверенитету Украины со стороны Альянса на недавней встрече с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Украинский лидер же, отметил Столтенберг, заявил, что Киев хочет добиться нечто большего, чем просто поддержки, а именно полноправного членства в организации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что вступление Украины в Альянс может вынудить Москву реагировать. При этом он подчеркнул, что Москва ориентируется на конкретные шаги, а не на официальную позицию.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать