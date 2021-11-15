Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса по вступлению в альянс Украины

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов Североатлантического Альянса нет единого мнения относительно вступления в него Украины.

"Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО также заявил, что выразил поддержку целостности и суверенитету Украины со стороны Альянса на недавней встрече с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Украинский лидер же, отметил Столтенберг, заявил, что Киев хочет добиться нечто большего, чем просто поддержки, а именно полноправного членства в организации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что вступление Украины в Альянс может вынудить Москву реагировать. При этом он подчеркнул, что Москва ориентируется на конкретные шаги, а не на официальную позицию.