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Политика

09:50

США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пентагон и госдепартамент США направили властям Египта совместное письмо, в котором предупредили о возможных последствиях в случае покупки страной российских Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку, угрожая при этом санкциями против Египта.

Также в письме говорится, что сделка с Россией осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту.

Отмечается, что сигнал из Вашингтона совпал с визитом в Каир министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35. Начаться поставки могут уже в 2020–2021 годах. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию опровергли.

В США после этого заявили, что страны, которые хотят купить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях. Высокопоставленный представитель Белого дома тогда призвал страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, относиться к этому закону серьезнее.

Су-35 – российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Он был построен на базе платформы Т-10С. Истребитель способен поражать как воздушные, так и наземные цели. В настоящий момент на вооружении ВКС РФ стоят более 60 Су-35.

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