СМИ сообщили о покупке Египтом десятков российских Су-35

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Египет приобретет несколько десятков российских тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 18 марта.

Стороны подписали соответствующий контракт, стоимость которого оценивается в два миллиарда долларов. Соглашение вступило в силу в конце 2018 года. Как ожидается, поставки начнутся в 2020-2021 годах.

Собеседник издания отметил, что контракт позволит загрузить мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода на несколько лет вперед. Вместе с тем предприятие способно изготовить около 20 истребителей для нужд ВКС России.

Су-35 – российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Он был построен на базе платформы Т-10С. Истребитель способен поражать как воздушные, так и наземные цели. В настоящий момент на вооружении ВКС РФ стоят более 60 Су-35.

Ранее Россия заключила контракты на поставку истребителей этого класса с Китаем и Индонезией. Интерес к Су-35 проявляли Индия и Малайзия.

