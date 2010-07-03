СМИ сообщили о покупке Египтом десятков российских Су-35

Египет приобретет несколько десятков российских тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 18 марта.
Стороны подписали соответствующий контракт, стоимость которого оценивается в два миллиарда долларов. Соглашение вступило в силу в конце 2018 года. Как ожидается, поставки начнутся в 2020-2021 годах.
Собеседник издания отметил, что контракт позволит загрузить мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода на несколько лет вперед. Вместе с тем предприятие способно изготовить около 20 истребителей для нужд ВКС России.
Су-35 – российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Он был построен на базе платформы Т-10С. Истребитель способен поражать как воздушные, так и наземные цели. В настоящий момент на вооружении ВКС РФ стоят более 60 Су-35.
Ранее Россия заключила контракты на поставку истребителей этого класса с Китаем и Индонезией. Интерес к Су-35 проявляли Индия и Малайзия.
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