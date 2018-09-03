Американские журналисты назвали истребитель Су-35 "ночным кошмаром" авиации США

03 сентября 2018, 09:10
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Российский истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС Китая, стал "ночным кошмаром" американской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как пишет портал National Interest, Су-35 является одним из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Вместе с новейшей китайской ракетой PL-15 класса "воздух-воздух" она значительно укрепляет силы Китая в регионе. Кроме того, это может использоваться для атак на американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные летательные аппараты, которые имеют решающее значение для проведения операций ВВС США.
Ранее издание National Interest сравнило российские истребители Су-35 и Су-57. По мнению автора материала, истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли в скором времени заменит в ВВС России Су-35 поколения 4++, и у него не будет особо яркого будущего.
Также отмечается, что "самый мощный" российский истребитель Су-35, хоть и создан для завоевания преимущества в воздухе, может наносить ощутимые удары по наземным целям.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.
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