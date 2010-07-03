В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35

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В США предупредили Египет о возможных последствиях в случае покупки российских Су-35, сообщает РИА Новости.

"Страны, которые хотят купить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях", – заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Говоря это, он напомнил о законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

По его словам, подобная ситуация сложилась с Китаем, Индией и Турцией, которая еще и союзник НАТО. Он призвал страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, относиться к этому закону серьезнее.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35. Начаться поставки могут уже в 2020–2021 годах. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию опровергли.

Су-35 – российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Он был построен на базе платформы Т-10С. Истребитель способен поражать как воздушные, так и наземные цели. В настоящий момент на вооружении ВКС РФ стоят более 60 Су-35.