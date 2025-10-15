Форма поиска по сайту

15 октября, 17:21

Политика

Володин заявил, что Горбачева надо было снять с поста в день вручения Нобелевской премии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

КПСС должна была снять Михаила Горбачева с поста генсека в день присуждения Нобелевской премии мира в 1990 году, так как награду вручают только "разрушителям государств", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Именно в этот день в 1990 году, 35 лет назад, Михаил Сергеевич Горбачев получил Нобелевскую премию. Вот его надо было в этот день исключить из партии, надо было в этот день снять с генерального секретаря, тогда, возможно, страна бы осталась. <…> Там коврижки просто так не раздают. Они их раздают тем, кто разрушает государства", – сказал Володин.

В качестве примера он привел последнего нобелевского лауреата – оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марию Корину Мачадо, которая, по его словам, "разрушала Венесуэлу" и вела страну к гражданской войне.

Володин добавил, что Нобелевскую премию дали Горбачеву и он "разрушил Советский Союз, а все это просмотрели".

Мачадо получила Нобелевскую премию мира за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель охарактеризовал решение о присуждении ей награды как "позорное". По его словам, премию вручили личности, которая "подстрекает к военному вмешательству на своей родине, а в последние годы и к уличным протестам", в ходе которых людей "сжигали заживо".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро также прокомментировал присуждение премии Мачадо. Он назвал ее "демонической ведьмой".

Трампу не вручили Нобелевскую премию мира

