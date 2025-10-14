Мадуро назвал "демонической ведьмой" лауреата Нобелевской премии Мачадо

Фото: ТАСС/MIGUEL GUTIERREZ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира оппозиционному политику Марии Корине Мачадо, сообщает RT со ссылкой на издание Newsweek.

"Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее "демонической ведьмой" спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года", – говорится в статье.

Мачадо получила премию за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

Решение о присуждении ей награды президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "позорным". Он заявил, что премию получил человек, который "подстрекает к военному вмешательству на своей родине, а в последние годы и к уличным протестам", в ходе которых людей "сжигали заживо".