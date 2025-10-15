Песков заявил, что Трамп не поздравлял Путина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Американский лидер Дональд Трамп решил не поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не было (поздравления. – Прим. ред.)", – приводит слова представителя Кремля aif.ru.

День рождения Путина прошел 7 октября. Сразу же на следующий день Трамп заявил о своем разочаровании российским президентом из-за конфликта на Украине. При этом глава Белого дома подчеркнул, что хорошо ладит с коллегой из РФ.

Днем позже Трамп выпустил еще одно заявление, в котором допустил возможность ужесточения антироссийских санкций при неудовлетворительных темпах урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон совместно со странами НАТО постепенно усиливают давление на Москву для разрешения сложившейся ситуации.