15 октября, 12:39

Политика

Губернатор Севастополя сообщил о гибели участвовавшего в СВО офицера

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Крыму сообщили о гибели участвовавшего в специальной военной операции (СВО) старшего лейтенанта Евгения Шелобода. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Евгений Александрович Шелобод погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков", – написал он.

Шелобод был уроженцем Севастополя, где окончил школу № 39 и Севастопольский государственный университет по специальности "экономист". До службы в армии работал в кредитных организациях города и органах государственной налоговой службы.

В 2024 году он заключил контракт с министерством обороны РФ, прошел подготовку и был направлен для прохождения службы командиром взвода в одно из мотострелковых подразделений.

Ранее Развожаев сообщил о смерти капитана I ранга Военно-морского флота России Николая Михайленко в Сирии. По его словам, Михайленко погиб при выполнении специальных задач.

Обладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов погиб в зоне СВО

политикарегионы

