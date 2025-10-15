15 октября, 12:39Политика
Губернатор Севастополя сообщил о гибели участвовавшего в СВО офицера
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
В Крыму сообщили о гибели участвовавшего в специальной военной операции (СВО) старшего лейтенанта Евгения Шелобода. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Евгений Александрович Шелобод погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков", – написал он.
Шелобод был уроженцем Севастополя, где окончил школу № 39 и Севастопольский государственный университет по специальности "экономист". До службы в армии работал в кредитных организациях города и органах государственной налоговой службы.
В 2024 году он заключил контракт с министерством обороны РФ, прошел подготовку и был направлен для прохождения службы командиром взвода в одно из мотострелковых подразделений.
Ранее Развожаев сообщил о смерти капитана I ранга Военно-морского флота России Николая Михайленко в Сирии. По его словам, Михайленко погиб при выполнении специальных задач.
