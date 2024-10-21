Глава Севастополя Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ Михайленко в Сирии

Фото: телеграм-канал РаZVожаев

В Сирии погиб капитан I ранга Военно-морского флота России Николай Михайленко. Его похоронили 21 октября в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, Михайленко погиб при выполнении специальных задач.

Михайленко родился в Чернигове. После окончания школы он поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе, а затем начал службу в ВМФ, где занимал офицерские должности.

В последнее время Михайленко работал преподавателем в Черноморском высшем военно-морском училище, но не ограничивался только учебной работой, отметил Развожаев. Он использовал любую возможность, чтобы побывать там, где применялись новые тактические методы, испытывались образцы оружия и военной техники.

"По отзывам сослуживцев, он был настоящим боевым товарищем, профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов – будущих офицеров и адмиралов Российского флота", – подчеркнул губернатор.

Ранее командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Крыму. Киев атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму ночью. Четыре надводных катера-камикадзе пытались нанести удар по российским десантным катерам, одним из которых командовал Никитин.