Sohu: в США встревожены закупкой российской военной техники Китаем

В США выразили обеспокоенность из-за закупки Китаем российской военной техники. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Sohu.

По данным издания, речь идет о партии боевых машин десанта БМД-4Д. За данную технику КНР заплатила 580 миллионов долларов. При этом журналисты выяснили, что у Национальной освободительной армии Китая (НОАК) есть собственный парк данных автомобилей.

Предварительно установлено, что военным Китая предстоит проверить российские боевые машины, наработать опыт десантирования и освоить российский стиль ведения боевых действий.

Ранее Россия и Китай заключили более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Документы охватывают такие сферы, как энергетика, аэрокосмическая отрасль, искусственный интеллект, научные исследования и многие другие.

Помимо этого, Владимир Путин выразил готовность углублять стратегическую координацию с Китаем, развивать контакты на высоком уровне и расширять практическое сотрудничество в разных областях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между странами служат примером взаимодействия крупных держав, основанного на добрососедстве, стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве.

