Politico: ФАТФ примет решение по вопросу о внесении РФ в черный список на следующей неделе

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе, передает издание Politico.

Заседание внутреннего органа ФАТФ пройдет 22 октября в Париже.

Подчеркивается, что в черный список страна может попасть не только по подозрению в отмывании денег, но также и на основании финансирования развития и распространения оружия массового уничтожения.

При этом подобное решение может быть принято лишь при согласии всех участников группы, куда также входят Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

В прошлом году организация не стала вносить Россию в свои черный или серый списки. Отмечается, что причин для включения РФ в этот перечень не было, так как страна на регулярной основе подтверждала добросовестное исполнение всех обязательств в качестве члена организации.