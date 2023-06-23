FATF не стала включать РФ в черный и серый списки

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не стала вносить Россию в свои черный или серый списки, куда входят страны с высокими рисками отмывания средств. Об этом сообщается на сайте FATF.

Известно, что в такие списки попадают лишь финансово неблагонадежные государства. Причин для включения РФ в этот перечень не было, так как страна на регулярной основе подтверждала добросовестное исполнение всех обязательств в качестве члена организации.

При этом организация внесла в серый перечень контроля за мерами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Вьетнам, Камерун и Хорватию.

Из документа следует, что FATF оставила приостановку членства РФ на фоне спецоперации на Украине. В организации подчеркнули, что действия Москвы по отношению к Киеву продолжают противоречить принципам FATF по содействию безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы.

Росфинмониторинг прокомментировал эту ситуацию в своем телеграм-канале. По данным службы, российская антиотмывочная система продолжает функционировать. Приостановка членства в организации не влечет никаких ограничений.

24 февраля FATF на фоне спецоперации на Украине приостановила членство России после заседания организации в Париже. В Росфинмониторинге назвали такое решение безосновательным.