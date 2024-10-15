Депутаты ГД: полноценно пообедать в столовой дешевле 600 рублей не получится

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы рассказали, сколько платят за свои обеды в думской столовой. Так, Андрей Свинцов тратит на питание около 200 рублей в день, сообщает телеграм-канал SHOT.

В его рацион входят овсяная каша и кофе на завтрак, а также два яйца и куриный бульон на обед. Каждый из этих приемов пищи обходится парламентарию в 100 рублей. Однако он признался, что иногда его обед стоит и дороже.

Так происходит, если в меню не оказывается куриного бульона. В этом случае ему приходится покупать щи. При этом Свинцов подчеркнул, что за 24 года работы он ни разу не заплатил в столовой Госдумы больше 500 рублей.

В свою очередь Михаил Делягин заявил, что полноценно пообедать в Госдуме дешевле 600 рублей не получится. Однако он признал, что цены на позиции меню в столовой для депутатов могли бы быть выше на фоне уровня доходов парламентариев. Он также поделился, что его любимым блюдом является салат из баклажанов, который можно приобрести примерно за 300 рублей.

Комментируя цены в столовой, Елена Драпеко рассказала, что позавтракала кашей, яйцом пашот и капучино. Стоимость этого набора блюд составила 381 рубль. Она также обратила внимание, что в столовой Госдумы существует два меню. Одно из них является ежедневным, а второе включает блюда на заказ, которые стоят дороже.

Вместе с тем Анастасия Удальцова отметила, что редко питается в столовой нижней палаты, а время от времени обедает в похожем заведении в ГУМе. По ее словам, цены там почти идентичные. Однако иногда она позволяет себе купить в Госдуме салат с кальмарами, который стоит около 600 рублей, и чай с лимоном и медом, его цена – около 100 рублей. В меню столовой ГД уже давно отсутствуют бюджетные варианты обеда, подчеркнула она.

Ранее депутат Амир Хамитов показал свой чек из столовой Госдумы, в котором отмечены шесть позиций. Они обошлись парламентарию в 577 рублей.

Кроме того, он назвал фейками разошедшиеся в интернете снимки, на которых за обед отдают по 150 рублей. По его словам, подобные провокации ставят своей целью продемонстрировать якобы особые ценовые условия депутатов ГД.