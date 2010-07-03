Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби

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Владимир Путин, находящийся в ОАЭ с официальным визитом, подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета. В ответ принц подарил российскому лидеру макет дворца Каср аль-Хосн. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

Накануне российская сторона преподнесла схожий подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду. Саудовскому монарху Путин подарил самку камчатского кречета по кличке Альфа, натренированную для охоты на птиц. Отмечается, что птицы семейства соколиных считаются наиболее ценным подарком в странах Персидского залива.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил на своей странице в Twitter, что в ОАЭ кортеж Владимира Путина сопровождали автомобили с надписью на кириллице "ДПС". По словам Смирнова, таким образом в Арабских Эмиратах решили показать высокий уровень уважения к российскому лидеру.

