Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью "ДПС"

15:30
Фото: twitter.com/dimsmirnov175
В ОАЭ кортеж Владимира Путина сопровождали автомобили с надписью на кириллице "ДПС". Видео поездки опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
По словам Смирнова, таким образом в Арабских Эмиратах решили показать высокий уровень уважения к российскому лидеру.
До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.
15 октября Владимир Путин прибыл в ОАЭ с официальным визитом. Когда самолет президента РФ приземлился в аэропорту Абу-Даби, у трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Они отправились в президентский дворец, где пройдут двусторонние переговоры. Предполагается, что Путин и аль-Нахайян также осмотрят выставку инвестиционных проектов и пообщаются с представителями деловых кругов России и ОАЭ.
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались уже десять раз. Их последняя встреча состоялась в 2007 году.
14 октября российский лидер посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию. В аэропорту Эр-Рияда его приветствовали артиллерийским салютом, а до королевского дворца лимузин президента РФ "Аурус" ехал в сопровождении кавалерийского эскорта.
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