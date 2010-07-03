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Политика

15:30

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью "ДПС"

за рубежом политика общество

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

В ОАЭ кортеж Владимира Путина сопровождали автомобили с надписью на кириллице "ДПС". Видео поездки опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По словам Смирнова, таким образом в Арабских Эмиратах решили показать высокий уровень уважения к российскому лидеру.


15 октября Владимир Путин прибыл в ОАЭ с официальным визитом. Когда самолет президента РФ приземлился в аэропорту Абу-Даби, у трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Они отправились в президентский дворец, где пройдут двусторонние переговоры. Предполагается, что Путин и аль-Нахайян также осмотрят выставку инвестиционных проектов и пообщаются с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались уже десять раз. Их последняя встреча состоялась в 2007 году.

14 октября российский лидер посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию. В аэропорту Эр-Рияда его приветствовали артиллерийским салютом, а до королевского дворца лимузин президента РФ "Аурус" ехал в сопровождении кавалерийского эскорта.

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