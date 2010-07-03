Путин встретился с наследным принцем Арабских Эмиратов

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Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, сообщает РИА Новости. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Абу-Даби.

У трапа его встретили лично наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Из аэропорта они отправились в президентский дворец Каср аль-Ватан, где пройдут двусторонние переговоры.

Помимо этого, у Путина с аль-Нахайяном должна состояться отдельная беседа. Совместно они осмотрят выставку инвестиционных проектов и встретятся с представителями деловых кругов двух стран.

Всего Путин и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались 10 раз. Последняя их встреча состоялась в 2007 году. При этом они неоднократно беседовали по телефону, в последний раз – 10 июня.

Накануне Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В аэропорту Эр-Рияда российского лидера приветствовали артиллерийским салютом из 21 залпа.

По дороге в Королевский дворцовый комплекс его лимузин "Аурус" двигался в сопровождении кавалерийского эскорта. Конники, окружавшие автомобиль Путина, держали российские и саудовские государственные флаги.