МИД РФ подтвердил задержание в Белоруссии россиянки Богачевой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МИД РФ подтвердил задержание Анны Богачевой правоохранительными органами Белоруссии.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны, сотрудники посольства РФ оказывают ей консульскую поддержку.

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", – говорится в сообщении министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в минской гостинице задержали Анну Богачеву. В тот момент с ней находились муж и маленький ребенок. Россиянка попала под американские санкции по делу о "вмешательстве" в выборы.

В марте Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа в 2016 году. Мюллер также выяснил, что штаб Трампа непричастен к взломам компьютеров представителей Демократической партии.

Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров". Обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 гражданам России, среди них оказалась Богачева.