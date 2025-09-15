Кабмин одобрил ужесточение наказания для нарушивших контракт с МО РФ экс-заключенных

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ужесточении ответственности для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны и нарушивших его условия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы комиссии.

В частности, одобрение получило внесение изменений в статьи 337, 338 и 339 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы", "Дезертирство", "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами").

Уточняется, что за самовольное оставление воинской части предлагается наказывать на срок от 7 до 12 лет. В настоящий момент для любых военнослужащих максимальный срок наказания за это преступление составляет 5 лет лишения свободы.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который распространяет уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев. Речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей, а также о дезертирстве, уничтожении или повреждении имущества Минобороны и добровольной сдаче в плен.