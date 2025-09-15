Стали известны первые результаты единого дня голосования

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Стали известны предварительные результаты голосования за глав субъектов России. Во многих регионах уже были подсчитаны 100% протоколов, о чем свидетельствуют данные ЦИК.

На выборах главы Чувашии побеждает действующий глава республики Олег Николаев с 67,06% голосов. В Костромской области с 67,63% голосов лидирует действующий губернатор Сергей Ситников. Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн набирает на выборах в регионе 70,04% голосов.

В Оренбургской области победил врио губернатора Евгений Солнцев, в Ленинградской области – действующий губернатор Александр Дрозденко. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также переизбрался на свой пост с 81,72% голосов.

Также в Пермском крае победу на выборах одержал действующий губернатор Дмитрий Махонин с 70,94% голосов. В Брянской области губернатором был переизбран Александр Богомаз, в Архангельской области – действующий глава региона Александр Цыбульский, в Новгородской области победил врио губернатора Александр Дронов.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер побеждает на выборах главы региона с 61,3% голосов. В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заручается поддержкой 86,92% голосов. В Еврейской автономной области победу на выборах одержала врио губернатора Мария Костюк. На выборах в Камчатском крае побеждает действующий губернатор Владимир Солодов.

Еще в шести регионах России пока не подсчитаны все протоколы. На момент публикации в данных субъектах сложились следующие лидеры по голосам:

Иркутская область – действующий глава региона Игорь Кобзев с 60,82% голосов (обработано 99% протоколов);

Тамбовская область – врио губернатора Евгений Первышов с 73,94% голосов (обработано 99,03% протоколов);

Ростовская область – врио губернатора Юрий Слюсарь с 81,2% голосов (обработано 99,05% протоколов);

Калужская область – действующий глава региона Владислав Шапша с 72,19% голосов (обработано 99,02% протоколов);

Татарстан – действующий глава республики Рустам Минниханов с 88,5% голосов (обработано 90,07% протоколов);

Краснодарский край – действующий глава региона Вениамин Кондратьев с 83,94% голосов (обработано 90,28% протоколов).

Единый день голосования завершился во всех регионах России, где он проходил. Выборы высших должностных лиц прошли с 12 по 14 сентября. Избирательные участки закрылись в 81 субъекте страны.

В 20 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.

МВД России не выявило существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать. Всего с момента избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них – в дни голосования.

Большая часть сообщений касалась нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции и нарушением порядка.