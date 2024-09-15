РИА Новости: специалисты в РФ начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Фото: AP Photo/U.S. Army/Sgt. 1st Class Andrew Dickson

Специалисты РФ приступили к изучению головной части ракеты американской системы HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, эта часть ракеты отвечает за всю ее работу. Специалисты начали разбор и извлечение микросхем.

Уточняется, что в распоряжении РФ оказались системы управления носовыми стабилизаторами, электроника и микросхемы. После демонтажа эксперты проанализируют полученные элементы.

В июле российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли.

Кроме того, отечественные эксперты провели изучение внутреннего строения и особенностей работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS. Он представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он схож с теннисным мячом.