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15 сентября, 07:37

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РИА Новости: специалисты в РФ начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Фото: AP Photo/U.S. Army/Sgt. 1st Class Andrew Dickson

Специалисты РФ приступили к изучению головной части ракеты американской системы HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, эта часть ракеты отвечает за всю ее работу. Специалисты начали разбор и извлечение микросхем.

Уточняется, что в распоряжении РФ оказались системы управления носовыми стабилизаторами, электроника и микросхемы. После демонтажа эксперты проанализируют полученные элементы.

В июле российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли.

Кроме того, отечественные эксперты провели изучение внутреннего строения и особенностей работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS. Он представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он схож с теннисным мячом.

Российские военные изучили западные крылатые ракеты Storm Shadow

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