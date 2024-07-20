Российские специалисты изучили новый украинский дрон-дальнолет

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Российские специалисты изучили перспективный украинский дрон-дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем. Этот БПЛА может разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ. Об этом заявил гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин.

"Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", – цитирует Кузякина РИА Новости.

По его словам, в результате изучения новой разработки ВСУ специалисты получили бесценные данные по противодействию этой угрозе.

Итоги анализа уже переданы соответствующим структурам, которые принялись вырабатывать меры по противодействию, заключил Кузякин.

Специалисты РФ также изучили ранее кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития с дальностью срабатывания над поверхностью земли.

Изучение европейской ракеты позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.