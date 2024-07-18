Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии

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Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие против российской армии, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии телеканалу "Звезда".

Замминистра подчеркнул, что Москва передает данные об этом по линии организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и в Нью-Йорке.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин сообщал, что многие иностранные эксперты указывают на использование военными Украины химического оружия и применения ими дронов для доставки токсичных химикатов.

Украина не первый раз нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. За период, прошедший с начала СВО, Киев более 400 раз использовал токсичные химикаты нелетального действия, заявлял глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.