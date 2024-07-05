РИА Новости: в РФ изучили кассетный суббоеприпас ракеты ATACMS

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Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста по работе с вооружением, суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он схож с теннисным мячом. В дальнобойной ракете ATACMS таких кассетных суббоеприпасов 275 штук.

Кассету вскрывают примерно в 200 метрах над поверхностью грунта. Суббоеприпас начинает вращаться, а при наборе около двух тысяч оборотов центробежные стопоры расходятся в стороны и движок внутри поворачивается. Капсюль-детонатор становится напротив ударника, и при ударе о поверхность происходит взрыв.

Если кассета открывается штатно, но боеприпас падает и не срабатывает, он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким шариком нужно быть осторожным.

Вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полете. Их радиус оставляет порядка 20 метров. При этом некоторые осколки даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. Падение 250 таких элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, предупредил специалист. По его словам, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга.

Ранее сообщалось что российские специалисты уже изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS.

Так, в руки военных РФ попала боевая часть ракеты ATACMS с системой наведения и тремя лазерными кольцевыми гироскопами, с помощью которых она удерживается на отстроенной баллистической траектории.

Кроме того, коррекция на первичном и последнем участках баллистической траектории производится с помощью GPS-антенны.

