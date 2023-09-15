В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Сокола

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В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Сергея Сокола, это связано с его письменным заявлением о сложении депутатских полномочий. Документ был размещен в электронной базе думы.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35, 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", – указано в документе.

Предполагаемая дата, в которую будет рассмотрен проект, – 19 сентября этого года.

Кроме того, в нижнюю палату парламента внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича.

В начале сентября Сокол заявлял о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. По словам парламентария, он оказался в больнице после июльской операции. Депутат также отметил, что продолжит и дальше возглавлять отделение "Единой России".

До этого, 31 августа, Сокол был госпитализирован.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнял, что состояние доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола на тот момент врачи оценивали как тяжелое.

