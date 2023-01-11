В СВР прокомментировали сообщения об отставке Нарышкина

Фото: kremlin.ru

В Службе внешней разведки РФ прокомментировали сообщения об отставке директора СВР Сергея Нарышкина. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель СВР отметил, что данная информация является лишь "досужим вымыслом".

Нарышкин был назначен на должность директора Службы внешней разведки 5 октября 2016 года. Он является постоянным членом Совета безопасности РФ.

Ранее стало известно, что вологодского депутата исключили из сторонников "Единой России" после публикации фото с пробежки в Дубае. Решение было принято в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия".

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