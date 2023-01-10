Вологодского депутата исключили из сторонников "Единой России" после фото в Дубае

Фото: vk.com/deputat35

Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России" после публикации фото с пробежки в Дубае. Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

Решение было принято в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия".

Отмечается, что фракции "Единой России" в Заксобрании региона рекомендуется освободить Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Депутат выложил фото в социальные сети 6 января. В качестве локации был отмечен Дубай.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что за фото Долженко с пробежки в Дубае могут лишить партийного билета. Он также сообщил о произошедших в период новогодних праздников случаях, в которых депутаты партии проявили себя неадекватно. Долженко заявил об отсутствии у него партбилета после появления информации о его изъятии.

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