ТАСС: фигурант дела комбрига ВДВ Городилова подполковник Фролов арестован

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Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фролова задержали в Петербурге, после чего он был этапирован в Москву, где его отправили в СИЗО. Правоохранители не уточнили деталей уголовного дела, сославшись на тайну предварительного следствия.

Военная контрразведка ФСБ в начале июля задержала командира бригады ВДВ Городилова в Рязани и доставила в Москву. Сам военнослужащий находится под санкциями со стороны США и других стран.

Позже военный суд арестовал комбрига ВДВ до 19 августа этого года. Ему вменяется мошенничество на сумму не менее одного миллиона рублей, за что ему грозит до 10 лет колонии. Судебное заседание по просьбе следствия прошло в закрытом режиме.

По информации СМИ, Городилов не признает своей вины. Во время допроса комбриг ВДВ сказал следствию, что не имеет к уголовному делу отношения и в дальнейшем будет добиваться оправдания.