ТАСС: арестованный за мошенничество командир бригады ВДВ заявил о своей невиновности

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Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов, арестованный по делу об особо крупном мошенничестве, не признал свою вину. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что во время допроса Городилов сказал следствию, что не имеет к уголовному делу отношения и в дальнейшем будет добиваться оправдания.

Военная контрразведка ФСБ задержала командира бригады ВДВ в Рязани и доставила в Москву. Сам Городилов находится под санкциями со стороны Штатов и других стран.

Позже военный суд арестовал комбрига ВДВ до 19 августа этого года. Ему вменяется мошенничество на сумму не менее одного миллиона рублей, за что ему грозит до 10 лет колонии. Судебное заседание по просьбе следствия прошло в закрытом режиме.