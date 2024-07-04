"Коммерсант": ФСБ задержала находящегося под санкциями США полковника ВДВ Городилова

Фото: depositphotos/Grigorenko

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает "Коммерсант".

Полковника задержали в Рязани, после чего доставили в Москву, передав представителям Главного военного следственного управления СК РФ, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

О каких хищениях идет речь, пока не сообщается. В уголовном законодательстве хищение в особо крупном размере начинается с одного миллиона рублей.

Офицер находится под санкциями США и других стран.

Между тем бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Следственного комитета РФ Александр Избенко, арестованный по делу о растрате, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, скрылся в зоне проведения СВО.

Избенко написал рапорт об увольнении по выслуге лет и уехал в сентябре 2023 года. Однако у проверяющих возникли вопросы к мужчине по одному из его расследований, которое в итоге переросло в уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате.

В связи с этим экс-полковника СК начали разыскивать сотрудники ФСБ. Перед отъездом Избенко отключил мобильный телефон. В результате его обнаружили в ДНР у родителей его гражданской супруги. 26 октября 2023 года Избенко задержали.