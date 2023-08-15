Латвия объявила о срочной мобилизации сил к границе с Белоруссией

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Госпогранслужба Латвии приняла решение о срочной мобилизации сил к границе с Белоруссией. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте иностранного ведомства.

"Пограничников отзывают из отпусков. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции", – следует из заявления.

Как сообщает Delfi, глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце уже выпустила распоряжение, согласно которому дополнительные силы из числа пограничников должны быть направлены к границе двух государств.

Подобное решение власти Латвии объяснили растущей "гибридной угрозой", а также ростом числа попыток незаконного пересечения границы. Только за сутки попасть из Белоруссии в Латвию попытались 96 раз.

Ранее усилить границу с Белоруссией решили в Польше. Для этого к границе отправят тысячи польских военных. Причиной для этого в Польше назвали "динамичную ситуацию" на границе двух республик.

