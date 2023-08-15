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Белоруссия скорректирует свою военную политику в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление министра обороны республики, генерал-лейтенанта Виктора Хренина на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Белоруссия – миролюбивая страна, которая открыта для диалога. Однако в данной обстановке она вынуждена изменить военную политику.

Он объяснил, что будет принята новая редакция концепции национальной безопасности республики. Также ведется работа над актуализацией положений действующей военной доктрины белорусского государства.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна прикроет границу с Белоруссией с помощью американского вооружения. Вертолеты Apache и танки Abrams из США должны "закрыть Брестские ворота", сказал он.

До этого военные ВС Белоруссии пресекли несколько попыток проникновения беспилотников на охраняемые территории и объекты. Сделали это при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией