В ЛНР сообщили о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон

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Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что российские военнослужащие и подразделения ДНР и ЛНР блокировали Северск с трех сторон.

"Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике. По его словам, наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день подряд. С российской стороны потерь нет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.