Москалькова намерена попросить СПЧ ООН защитить наместника Киево-Печерской лавры

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направит обращение в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого украинский суд отправил под стражу.

"Считаю такого рода действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ. В связи с этим, буду обращаться в Совет по правам человека ООН с просьбой о защите митрополита", – написала она в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинский суд отправил под стражу до 14 августа наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он сможет выйти только под залог в 33 миллиона гривен – это больше 80 млн рублей. Ранее митрополит находился под домашним арестом, но прокуратура выдвинула новые обвинения – разжигание религиозной розни и оправдание действий России. По словам адвоката, суд не принял к сведению, что митрополит болен сахарным диабетом и является инсулинозависимым.

Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла