Лавров и глава МИД Таиланда провели переговоры до открытия генконсульства РФ на Пхукете

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава министерства иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай провели переговоры до открытия генконсульства РФ на Пхукете, сообщает РИА Новости.

Официальная церемония открытия генконсульства состоится в субботу, 15 июля, но позже. На мероприятии будут присутствовать Лавров и Праматвинай, руководство администрации провинции Пхукет, российские и таиландские официальные лица и почетные гости.

Генконсульство в Пхукете станет первым российским генеральным консульством в Таиланде. Раньше в провинциях, наиболее популярных у российских туристов, работали почетные консульства РФ, которые возглавляли граждане Таиланда – в Паттайе по провинциям Чонбури и Районг, на Пхукете по провинциям Пхукет, Краби и Пханга, на острове Самуи в провинции Сураттхани и в городе Чиангмай по провинциям северной части Таиланда.

Отмечается, что во всех провинциях, кроме Пхукета, консульства продолжают свою деятельность.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия с 1 октября отзовет согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В российский МИД был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которому заявили решительный протест в связи с дискриминацией россиян и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, направленной на разрыв взаимовыгодного сотрудничества, торгово-экономических связей.

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