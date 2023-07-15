Российская авиация поразила около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"В ходе систематического огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике", – приводит РИА Новости заявление Чехова.

Чехов также сообщил об уничтожении беспилотниками боевой бронированной машины с боевиками в районе населенного пункта Приютное.

Как уточнил Чехов, украинские войска не предпринимали активных действий. В то же время ВСУ проводили перегруппировку и вели разведку, резюмировал начальник пресс-центра группировки "Восток".

Ранее Чехов рассказал об отражении танковым взводом пяти атак ВСУ на Времевском выступе. В результате действий командира взвода лейтенанта Алмаза Кыдрасова были уничтожены около десятка украинских солдат, а также несколько единиц иностранной бронетехники.

Благодаря его самоотверженным действиям, а также действиям его подчиненных, были выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций войск РФ, подчеркнул Чехов.

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