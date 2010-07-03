В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты "Нептун" могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.
По его словам, нет ни одного факта попадания этой ракеты в цель – были пуски, но их результаты мировой общественности не предоставили. Также он подчеркнул, что даже если бы у "Нептуна" была такая возможность, российские военные не допустили бы этого.
"Хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?" – цитирует депутата RT.
Бальбек предположил, что Турчинов своим заявлением пытается сломать "тот хрупкий контакт", который начинает устанавливаться между РФ и Украиной.
В четверг, 11 июля, состоялся первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщил, что главной темой обсуждения стал вопрос об обмене пленными.
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