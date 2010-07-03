Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, которым будет отказано в регистрации, имеют право обжаловать решение, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов.

"У тех, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружных комиссий", – подчеркнул председатель МГИК.

Горбунов выразил мнение, что кандидатам нужно бороться до конца, а делать это нужно в рамках закона.

Аналогичную позицию озвучили в Совете по правам человека. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод напомнил, что если не допущенные до регистрации кандидаты считают, что их права нарушили, то они могут использовать законные методы для защиты своих интересов.

Накануне вечером несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" у здания Мосгоризбиркома завершилась задержаниями.

"Я считаю, что оппозиция избрала неправовые методы для решения проблемы. Все общественники заинтересованы в честных и прозрачных выборах. Если у некоторых незарегистрированных кандидатов есть вопросы, то они могут использовать все методы для защиты своих интересов: жалобы в комиссию, обжалование через суды, но не надо устраивать несанкционированные митинги, это неправовой путь. Если анализировать начало избирательной кампании, то для кандидатов все условия для сбора подписей были созданы. Мэр Москвы лично поручил обеспечить нормальную и спокойную работу для сборщиков, кандидаты могли пользоваться услугами дополнительной охраны, полиция оперативно реагировала на все заявления оппозиции, в частности, были задержаны провокаторы, нападавшие на кубы госпожи Любови Соболь. Но при этом известны случаи подкупа подписей, подделок с их стороны. Нельзя перешагнуть через закон. Мы знаем позицию ЦИК, которая указывает на правовые способы решения любых проблем", – сообщил Брод.

По словам эксперта, в регистрации комиссией отказано не только представителям оппозиции, но и другим "уважаемым и авторитетным людям".

"Нужно идти по правовому пути и не создавать прецедентов, которые известны, например, и в европейских странах. Например, вчера в Париже более жесткими методами было подобное пресечено. Мы готовы рассматривать жалобы и призываем всех соблюдать законность и не нарушать общественный порядок. Не все ресурсы законного правового решения исчерпаны, чтобы так себя вести", — отметил Брод.

Готовность встретиться с кандидатами в депутаты, которые считают себя независимыми, ранее выразила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Предполагается, что встреча пройдет сразу после 22 июля.

МГИК зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего документы сдали 292 человека, девяти отказали в регистрации. Все кандидаты получили итоговые протоколы не позднее чем за двое суток до заседания окружных комиссий.

В регистрации ряду кандидатов отказано из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

