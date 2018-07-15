Трамп ожидает критики за встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным несмотря возможную критику его оппонентов. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Он пояснил, что недовольные переговорами останутся, даже если в ходе встречи Вашингтону "отдадут" Москву.

"Я вернусь и встречу критику, что этого было недостаточно, что я должен был получить еще и Санкт-Петербург в придачу!" – полагает американский лидер.

Он со своей супругой Меланьей уже прилетел в Хельсинки. Встреча лидеров двух стран запланирована на 16 июля, она может продлиться три часа.

Президенты должны обсудить ситуацию в Корее, на Украине и в Сирии. Ожидается, что они поговорят о "Северном потоке – 2" и обсудят другие экономические темы.