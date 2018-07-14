Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Общение Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки продлится примерно три часа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на расписание, опубликованное в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.

Начнется встреча двух президентов в 13:15. В 16:30 у Путина стоит встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Трамп с главой Финляндии, согласно расписанию, встретится с семи до десяти утра.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, она начнется с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. На них будут присутствовать и некоторые члены делегаций. Предусмотрена совместная пресс-конференция.

Глава МИД РФ заявил, что идеальным исходом саммита лидеров Россия и США станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам, вызывающим разногласия.