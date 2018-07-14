Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Общение Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки продлится примерно три часа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на расписание, опубликованное в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.
Начнется встреча двух президентов в 13:15. В 16:30 у Путина стоит встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Трамп с главой Финляндии, согласно расписанию, встретится с семи до десяти утра.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, она начнется с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. На них будут присутствовать и некоторые члены делегаций. Предусмотрена совместная пресс-конференция.
Глава МИД РФ заявил, что идеальным исходом саммита лидеров Россия и США станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам, вызывающим разногласия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: